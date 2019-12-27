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الاعلام الحربي ترد على انباء استرجاع الوفاق تمركزات بطريق المطار

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

ردت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، على أنباء استرجاع قوات الوفاق تمركزات بطريق المطار جنوب العاصمة طرابلس .

وأكدت شعبة الاعلام الحربي في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل “تويتر”، الجمعة، استمرار سيطرة قوات الجيش على تمركزاتها في طريق المطار.

ونفت الشعبة مزاعم قوات حكومة الوفاق حول استرجاع بعض التمركزات في محور طريق المطار.

وكانت وكالة “الأناضول” قد نقلت عن متحدث عسكري تابع لحكومة الوفاق أنباء عن استعادة السيطرة على طريق المطار جنوب طرابلس، بعد أن سيطر عليه الجيش الوطني الليبي اليوم.

وكان مصدر عسكري قد أكد تقدم واسع للقوات المسلحة العربية الليبية في طريق المطار العالمي وخلة الفرجان وصولاً إلى الطريق الرئيسي والآن أمامنا عمارات صلاح الدين.

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  • توا الي فيها حليب تصيح ،،،، وين الاعتمادات يا هيتم انت والمصاريت وين تهريب البنزين والنافطة،، قداش واحد مات في طوابير البنزين والغاز ،،، علاش مافيش حد تكلم في الإعلام على حالة الشعب في تلك الفترة ،،، الدولار بتسعة الجو مليح والليالي الحمر يا هيتم ، وعبد الغفار سميت ،،، تريس هذاك الوقت،،،، من تكلم على الخطف ،، وتقولي توا بنحمي المدنين، دارها معمر قبلكم شوفوا غيرها والله إلا كذبة ،،، والله لو كنتوا بتحمو المدنييين مجرد ما يموت شخص قبل المفروض تسخروا. جميع الإمكانيات زي توا والله ثم والله لكان كل الشعب التف عنكم ولكن الآن تريدوا ان تحموا، كر

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