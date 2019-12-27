الاعلام الحربي ترد على انباء استرجاع الوفاق تمركزات بطريق المطار

ردت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، على أنباء استرجاع قوات الوفاق تمركزات بطريق المطار جنوب العاصمة طرابلس .

وأكدت شعبة الاعلام الحربي في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل “تويتر”، الجمعة، استمرار سيطرة قوات الجيش على تمركزاتها في طريق المطار.

ونفت الشعبة مزاعم قوات حكومة الوفاق حول استرجاع بعض التمركزات في محور طريق المطار.

وكانت وكالة “الأناضول” قد نقلت عن متحدث عسكري تابع لحكومة الوفاق أنباء عن استعادة السيطرة على طريق المطار جنوب طرابلس، بعد أن سيطر عليه الجيش الوطني الليبي اليوم.

وكان مصدر عسكري قد أكد تقدم واسع للقوات المسلحة العربية الليبية في طريق المطار العالمي وخلة الفرجان وصولاً إلى الطريق الرئيسي والآن أمامنا عمارات صلاح الدين.

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