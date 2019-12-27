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هل وصلت قوات القيادة العامة للحدود الإدارية في طرابلس؟.. قنونو يجيب

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، إن قواته طاردت القوات التابعة للقيادة العامة «التي حاولت التقدم صوب مناطق داخل الحدود الإدارية للمدينة (طرابلس)».

وتابع قنونو، في الإيجاز الصحفي لـ«عملية بركان الغضب»، اليوم الجمعة، أن قواته «أمنت عددا من المواقع التي سيطرت عليها بمحور اليرموك»، لافتا إلى قوات القيادة العامة حاولت «تخفيف الثقل» على قواتها فلجأت لشن غارات على «أحياء مدنية في الزاوية مخلفة ضحايا مدنيين».

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وأضاف أن قواته «تمكنت من تدمير 8 آليات بينها مدرعتي تايقر إماراتية ودبابة في محوري المطار والخلاطات»، لافتا إلى القبض على «6 عناصر من الميليشيات الإرهابية، وجمع حوالي 9 من جثثهم».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • حاولت التقدم صوب مناطق داخل الحدود الإدارية للمدينة (طرابلس)؟
    ماهذا المقال، أبدا لم يحرروا شيئا هؤلاء القرامطة بقيادة المشير صفر ، مادام أنهم لم يصلوا الى ميدان الشهداء فهذا يعني أنهم لم يحرروا طرابلس
    المعروف أن ميدان الشهداء (الساحة الخضراء سابقا) هي قلب العاصمة ، فانظر كم بقى لهم عليها يحتاجون إلى أسابيع كثيرة للوصول إليها
    ثم إن قيس سعيد سيتحالف مع حكومة الوفاق ، هذا ما قال إعلامنا ، ونحن نعرف بأنه لا يكذب فهو ليس مثل إعلامكم يا قرامطة
    وبمجرد ما يتم التحالف الليبي التونسي الجزائري سيأتي أردوغان المسلم الصادق الشريف ويحارب من قواعد في تونس
    ولن يبقى للمشير صفر بعد ذلك إلا القعمول في الرجمة

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    • يا حمار يا بغل. المشير صفر فعلا خلاك انت و اللي زيك الحنازير الخونه و العملاء. خلاكم صف علي الشمال. ورينا فلاحتك اهو الجيش سيدخل كرابلس غصبا عنك يا خنزير يا فاسد

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  • توا هدا عقيد طيار اوهوا تقول عليه طباخ
    هندي
    أم انت ياجلول والله مسافر إلا أنت يامقمل أوتوا تشوف أمتا ايجي جيشنا الغار أو يبدأ يجبد فيك من شفشوفتك انت وامتالك

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    • يا جلول، لماذ لا تفهم يا أخي نحن شعب تونس لا نقتل بعضنا وان اختلفنا ولا نسمح لأحد باثارة الفتن والحرب انطلاقا من بلادنا. لا لأردغان ولا لك ولا لغيرك.فلا تجرونا لحربكم الأهلية نحن اعقل من ذالك والفضل لله. كما ان رئسنا لم يقل لكم سأحارب معكم ولا يقولها ألا تفهم ما معنا دولة مؤسسات، دولة تبني لا تهد فكيف نعطيكم ارضنا لتتقاتلوا فيها لا بل نقتلكم فيها انتم وحفتر واذهبوا تقاتلوا فى الجحيم (سنقاتلكم من تونس قال…؟ لن تفعلوا ولا تستطيعو.)

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