مصادر تكشف عن محاولة تركية لقصف قواعد الجيش الليبي الجوية

كشفت مصادر مطلعة أن مقاتلات سلاح الجو التركي حاولت شن غارات جوية على قواعد الجيش الوطني الليبي الجوية .

وقالت قاعدة الوطية في بيان مقتضب على أنها وبحسب مصادرها الخاصة والمؤكدة فإن القوات الجوية التركية كانت تتجهز بالأمس لقصف كل من ( قاعدة الوطية الجوية قاعدة بنينا الجوية وقاعدة جمال عبد الناصر بمدينة طبرق ) بطائرات الF16c.

وأشارت القاعدة إلى أن أن القوات الجوية المصرية قامت بإغلاق المجال الجوي أمامهم ومنعتها من القيام بذلك، حسب وصفها.

وكانت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الامم المتحدة، قد طلبت مساعدة عسكرية من أنقرة، على ان ترد تركيا على هذا الطلب، بحسب ما ذكر الجمعة متحدث باسم الرئيس التركي طيب رجب إردوغان.

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