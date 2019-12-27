الثني يطالب الجامعة العربية بسحب اعترافها بالوفاق والرد على التهديد التركي

دعا رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، سكان العاصمة طرابلس للتحرك ومساندة الجيش الليبي في معركة الخلاص النهائي، مباركا التقدمات التي أحرزها الجيش في محاور طرابلس، الجمعة.

وطالب رئيس الحكومة المؤقتة، جامعة الدول العربية، بعقد اجتماع طاريء للرد على التهديدات التركية الموجهة إلى ليبيا، وسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير الدستورية التي تحاول رهن ليبيا للاستعمار، وفق قوله.

وقال الثني: “سنلقن تركيا وقطر دروسا في الجهاد والوطنية والإقدام، وأحيي الجيش الذي يقدم الغالي والنفيس لتحرير الوطن من المسلحين والإرهابيين ومغتصبي السلطة”

وأفاد مكتب الإعلام والتواصل بالحكومة المؤقتة، في منشور له عبر الصفحة الرسمية للحكومة الليبية المؤقتة على موقع التواصل “فيس بوك”، أن الحكومة في حال تأهب تام لتذليل كافة الصعاب أمام الجيش وتأمين العاصمة فور دخولها، مضيفا: “كافة إمكانيات الحكومة المؤقتة مسخّرة لخدمة الجيش حتى انتهاء المعركة وتحرير كافة ربوع الوطن، مؤكداً أنه لن تنقطع أي خدمات عن سكان طرابلس فور تحريرها من قبل الجيش.

وأردف: “تعليماتنا واضحة لوزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية في طرابلس بتأمين الممتلكات العامة والخاصة لضمان عدم العبث بها والمحافظة على محتوياتها”