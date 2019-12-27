المسماري: تفصلنا عن الأحياء الرئيسية للعاصمة طرابلس مسافة لا تتجاوز 300 متر

طرابلس-العنوان

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة بأن وحدات الجيش تفصلها عن الأحياء الرئيسية للعاصمة طرابلس مسافة لا تتجاوز 300 متر.

وفي تصريحات صحفية لقناة “روسيا اليوم” أكد المسماري بأن القوات المسلحة تقدمت إلى نقاط جديدة ومهمة وتستطيع من خلالها استكمال الهجوم والوصول إلى قلب العاصمة للقضاء على الإرهابيين ولحل المليشيات المسلحة.

وأضاف المسماري “إن الجيش أحكم السيطرة على مسافات طويلة بطريق المطار وهناك تقدما كبيرة في محاور صلاح الدين وتفصلنا حوالي 300 متر عن حي الهضبة الواقع في قلب العاصمة طرابلس”.

وأردف المسماري قائلا: “إن القوات المسلحة تتقدم بشكل ممتاز بالرغم من التقيد بقواعد الاشتباك التي تأمن المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”.

وأكد المسماري بأن الجيش سيطر على معسكرات رئاسة الأركان والنقلية، وكذلك معسكر حمزة وهو يعد من أكبر المعسكرات في طرابلس.

وأشار المسماري بأن الوحدات العسكرية أمنت المعسكرات الواقعة في منطقة صلاح الدين كمعسكر المدرعات ومعسكر كلية الشرطة.

وأكد المسماري بأن الساعات المقبلة ستثبت قدرة القوات المسلحة على إنجاز المهام العسكرية بحرفية.