اجتماع في بروكسل حول الأزمة الليبية

ذكرت وكالة آكي الإيطالية للأنباء، أن اجتماعاً مرتقباً ستستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الاثنين المقبل بشأن الملف الليبي.

سيحضر الاجتماع مسؤولون من وزارات خارجية كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا، بهدف الإعداد لبعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، التي يترأسها جوزيف بوريل الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الاوروبي.

يرجح بدء البعثة عملها قبل مؤتمر برلين المتوقع انعقاده منتصف شهر يناير المقبل .. وسبق لـ ” لويجي دي مايو” وزير خارجية ايطاليا أن أعلن عن تحضيرات لمهمة أوروبية إلى ليبيا يرأسها “بوريل” بمعية وزراء خارجية دول أوروبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية