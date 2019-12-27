الأرصاد الجوية: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ستسبب في انخفاض ملحوظ للحرارة وهطول للأمطار

طرابلس 28 ديسمبر 2019 (وال) – نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر أغلب مناطق شمال ليبيا بداية من اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 ميلادي، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة.

وقالت إدارة التنبؤات بالمركز في نشرة لها إن الكتلة الهوائية الباردة ستؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتكاثر السحب مع سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة، لافتة إلى أنها ستكون غزيرة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء القادمة.

وأشارت الإدارة إلى أن هذه الأمطار الغزيرة على بعض المناطق ستؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية التحذير البحري رقم (1) للسادة الصيادين، قائلا فيه إن ” ريح شرش نشط إلى قــوي على ساحل مصراتة تصل سـرعته يوم السبت إلى (25)عقدة”.

وأضح أن بداية الصلاحية للتحذير :28 ديسمبر 2019 م الساعة 00 : 2 محلي، ونهاية الصلاحية : 28 ديسمبر2019 م الساعة 00 : 14 محلي”.(وال – طرابلس) ا م

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