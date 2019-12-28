الخارجية الإيطالية: نستثمر أي مبادرة سياسية لفاعلية مؤتمر برلين

أعربت مارينا سيريني، نائب وزير الخارجية الايطالية، عن قلق بلادها إزاء الوضع في ليبيا واصفة إيام بــ ” المقلق للغاية”، منبهةً بأنه بالنسبة لايطاليا فإن ليبيا هي الملف الدولي الرئيسي.

وأكدت سيريني في تصريح نقلته وكالة آكي للأنباء أن ايطاليا هي الأكثر اهتمامًا بمنع المزيد من زعزعة الاستقرار وتدهور الوضع الأمني في ليبيا.

وقالت النائب سيريني (إن الاتصالات التي أجراها في الأيام الأخيرة وزير خارجيتنا لويجي دي مايو و رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مع قادة أكثر البلدان المعنية بالملف الليبي تؤكد الحاجة الملحة لالتزام المجتمع الدولي بأسره للتوصل إلى وقف إطلاق النار ومنع الجهات الفاعلة خارج ليبيا من التدخلات، أيضاً تلك ذات الطبيعة العسكرية، والتي بالتأكيد لن تدعم الاستقرارهناك).

وأضافت نائبة وزير الخارجية: (أكدنا لجميع محاورينا أن المسار الرئيسي يظل مساراً سياسيًا تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل إحداث توازن في المصالح المتعارضة وخلق ظروف السلام والاستقرار).

وخلصت سيريني إلى القول (لهذا السبب نشعر بالمسؤولية في الاستثمار في كل مبادرة سياسية ودبلوماسية ممكنة لجعل مؤتمر برلين أكثر فعالية ولاستئناف الحوار بين الليبيين).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية