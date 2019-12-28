سوكنة.. تهالك شبكة الصرف الصحي -((صور))

تقرير|218

نقلت عدسة 218 الوضع القاسي الذي يعاني منه حي البادوي وقاطنيه في مدينة سوكنة ببلدية الجفرة جراء فيضانات نقاط تجميع مياه الصرف الصحي في واقع مأساوي بما تعنيه الكلمة من معنى فيما يمثل كارثة بيئية لهذا الحي وقعت أو تكاد- حسب ما أفاد به المهندس “علي ويدان” أحد سكان الحي والمتابع للوضع .

وأوضح الحاج ميلاد جرانة أحد سكان الحي مدى المعاناة قائلاً إن هذه الحالة المزرية وصلت ببعض العائلات إلى ترك منازلها والتوجه إلى منازل أخرى بعيدة عن الحي، موجهاً انتقاده للمسؤولين الذين لاهم لهم سوى تجميع المال ووضعه في جيوبهم على حساب أمانة العمل وأنهم عديمي مسؤولية –حسب وصفه.

يذكر أن محاولات مكتب المياه والصرف الصحي بالمدينة محتشمة نظراً لضعف التمويل والامكانيات وقلة الدعم الذي من المفترض أن يتم توفيره لهذا المكتب وبشكل دوري ومستمر ليتمكن من أداء عمله على أفضل وجه ممكن.

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