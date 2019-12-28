الهلال الأحمر درنة يدرب متطوعين جدد

متابعة|218

نظمت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع مدينة درنة دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية، تحت إشراف مكتب التدريب والتطوير بالجمعية.

استهدفت الدورة المتطوعين الجدد بفرع الهلال وبلغ عددهم 17 متطوعاً لرفع كفائتهم من خلال منهج مكثف على هيئة محاضرات التوعية التثقيفية والبرامج التدريبية.

ركزت الدورة على التعريف بنشأة الهلال الأحمر ونشاطاته وأبرز مجالات وكيفية بناء الفريق والهيكلية الخاصة بالجمعية والدعم النفسي الإجتماعي علاوةً على تدريبات الإسعافات الأولية.

وأشار مدير مكتب التدريب والتطوير “حمزة الفرجاني” إلى أن الدورة تتواصل على مدار 6 أيام خلال الفترة المسائية بواقع 5 ساعات يومياً من الساعة الثالثة إلى الثامنة مساءاَ داخل أروقة فندق لؤلؤة درنة وسيتحصل المتدربون على شهادات اجتياز الدورة وقبولهم متطوعين بجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة .

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