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رسالة طبرق لـ أردوغان:الليبي حين يرفض لن تُثنه جيوش العالم

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

أصدر أهالي مدينة طبرق وعموم البطنان بياناً خلال وقفة احتجاجية جددوا عبرها إدانتهم ورفضهم القاطع لاتفاقية الوفاق وتركيا التي وصفها البيان بالمُهينة وتصل لمصاف الخيانة.

ووجه المحتشدون في وقفة ميدان طبرق رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن عليه قراءة التاريخ جيداً ليعرف أن الشعب الليبي عندما يقرر الرفض وعدم الإذعان فلن تثنه جيوش العالم عن عزمه.

وحرص البيان على تذكير الرئيس التركي بأن التاريخ الحديث سجل قيام تركيا العثمانية بالتوقيع على معاهدة أوشي لوزان عام 1912 وبموجبها سلمت تركيا ليبيا لإيطاليا وترك الليبيين يواجهون مصيرهم ويجاهدون ضد الاستعمار الايطالي لأكثر من عشرين عاما.

وأعلن البيان تأكيد أهل طبرق والبطنان الوقوف مع الجيش الوطني في معركته قلباً وقالباً الى لحظة تحرير البلاد من اللإرهاب والاخوان – حسب وصف بيان الوقفة الاحتجاجية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • هذه التصريحات لا تمثل الشعب الليبي – الشعب الليب يرفض وجود اي عسكريين غير ليبيين سواء من تركيا او مصر – او روسيا او او فرنسا او السودان او الاْردن او سوريا او الخليجيين – ليبيا لم تتدخل او ترسل اي جنود ليبيين لاي دولة اخرى سوى حفتً الذي أروشا جنوده للأردن ويحاسبه استقبلوهم على سواد عيونه – فيحب احترام الارض الليبية – من كل الأطراف – او كانت تصريحات المناطق الليبية على تركيا فقط – فهذا يؤكد معاداتهم لطرابلس العاصمة واهلها بصفة خاصة .

    رد

  • هذه التصريحات لا تمثل الشعب الليبي – الشعب الليب يرفض وجود اي عسكريين غير ليبيين سواء من تركيا او مصر – او روسيا او او فرنسا او السودان او الاْردن او سوريا او الخليجيين – ليبيا لم تتدخل او ترسل اي جنود ليبيين لاي دولة اخرى سوى حفتً و الذي أرسل جنوده للأردن ويحاسبه استقبلوهم على سواد عيونه – فيجب احترام الارض الليبية – من كل الأطراف – او كانت تصريحات المناطق الليبية على تركيا فقط – فهذا يؤكد معاداتهم لطرابلس العاصمة واهلها بصفة خاصة .

    رد