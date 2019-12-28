وفد طبي إلى “بنت بية” لعلاج الحالات المرضية

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أرسلت وزارة الصحة بحكومة الوفاق طبيبين إلى بلدية بنت بية بـ “وادي الحياة” ، جنوبي غرب سبها، لعلاج الحالات المرضية ، وباشر الأطباء بإجراء الفحوصات الطبية فور وصولهم لعلاج مرضى الباطنية والقلب والنساء إضافة إلى مرضى السكري والأطفال فى المركز الصحي “الرقيبة” و”الفجيج” .

وأعرب المواطنون عن إعجابهم بهذه الحملة بعد حصولهم على فحوصات مجانية ، فلطالما افتقدت مراكزهم الصحية لأطباء متخصصين لتشخيص الحالات المرضية ، إذ يقطع المواطنين مسافات طويلة أو يقصدون مصحات خاصة بمبالغ كبيرة من أجل العلاج .

جاءت هذه الحملة التي إستمرت ليوم واحد بعد التنسيق بين وزارة الصحة وبلدية بنت بية بهدف مساعدة المرضى والتخفيف من آلامهم خاصة كبار السن والأطفال، فيما يأمل سكان بلدات الوادي مواصلة مثل هذه الحملات أو توفير الأطباء بشكل دائم.

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