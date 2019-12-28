الثني يدعو سكان طرابلس للتحرك ومساندة الجيش

أدلى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني بتصريح رسمي بارك فيه تقدمات الجيش الوطني في طرابلس داعياً سكانها للتحرك ومساندة الجيش في ما اعتبره “معركة الخلاص النهائي”، مؤكداً أن الحكومة المؤقتة في حالة تأهب تام لتذليل كافة الصعاب أمام الجيش وتأمين العاصمة فور دخولها.

وأوضح الثني أن كافة الخدمات لن تنقطع عن سكان طرابلس فور تحريرها من قبل الجيش وأن تعليماته صدرت لوزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية في طرابلس بتأمين الممتلكات العامة والخاصة لضمان عدم العبث بها والمحافظة على محتوياتها.

وطالب الثني -في ختام تصريحه- من جامعة الدول العربية عقد اجتماع طاريء للرد على التهديدات التركية الموجهة إلى ليبيا وسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير الدستورية التي تحاول رهن ليبيا للاستعمار- حسب ما جاء في التصريح.

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