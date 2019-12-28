«تعليم» الوفاق و«المدار» تبحثان تزويد المعلمين بباقة إنترنت

بحث وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق، عادل جمعة، مع مسؤولي شركة المدار، آلية تزويد مدخلي البيانات بالمؤسسات التعليمية ومديري المدارس ونواب المديرين بـ«باقة شفرات تحوي خدمة إنترنت».

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد بمقر شركة المدار، الخميس، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبدالخالق عاشور، وعدد من مديري الإدارات بالشركة، ووكيل الوزارة عادل جمعة وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، حسب بيان نشرته وزارة التعليم، عبر صفحتها على موقع فيسبوك.

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وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش عددا من المشاريع المشتركة المزمع تنفيذها، كما تطرق إلى آلية تزويد مدخلي البيانات بالمؤسسات التعليمية ومديري المدارس ونواب المديرين بباقة شفرات مخصصة لهم تحتوي خدمة إنترنت كمرحلة أولى، وذلك لإمكانية تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منهم من قبل الوزارة.

ولفت البيان إلى أن المرحلة الثانية من الآلية ستشمل «باقة تحتوي على خدمات مختلفة تستهدف كل المعلمين والمعلمات».

وتطرق الاجتماع إلى كيفية الاستفادة من مركز البيانات الخاص بشركة المدار في عدد من برامج الوزارة، كما اتفق الطرفان على عقد لقاءات فنية متتالية لإطلاق مشاريع جديدة بالخصوص.

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