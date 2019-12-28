الجيش الليبي يرجح هروب السراج إلى لندن

رجح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الوطني الليبي، هروب رئيس حكومة الوفاق، غير الشرعية، فايز السراج للعاصمة البريطانية لندن، عقب تقدم الجيش باتجاه قلب طرابلس.

وأصدر المركز بيانا جاء فيه أن تقدمات الجيش على كافة المحاور أصابت المليشيات بحالة من الهلع، ودفعت قادتهم للهروب على متن طائرة مدنية أقلعت من مطار معيتيقة.

وقال المركز: إن هناك طائرة أقلعت صباح الجمعة، متجهة للعاصمة البريطانية لندن، وسط توقعات أن يكون على متنها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وأضاف أن طائرة تابعة للخطوط الليبية رقم LAA001 غادرت مطار معيتيقة، تحمل على متنها عددا من قادة المليشيات، مرجحا أن يكون فايز السراج بين الهاربين.

وتابع المركز أن قادة المليشيات غرروا بالشباب للقتال ضد الجيش، وتركوهم وهربوا ليلحقوا بعائلاتهم، وأرصدتهم المسروقة من أموال الليبيين في الخارج.

ويأتي ذلك بعدما نجحت قوات الجيش الوطني الليبي في الوصول إلى منطقة خزانات النفط الواقعة على بعد 3 كيلومترات من قلب العاصمة طرابلس عن طريق المحور الجنوبي.