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مصادر توضح حصيلة أولية لقتلى الجيش في معارك طرابلس الجمعة -اسماء

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

اوضحت مصادر مطلعة حصيلة قتلى القوات المسلحة التابعة للجيش الوطني الليبي في معارك يوم امس الجمعة.

وقالت المصادر أن حصيلة قتلى الاشتباكات المسلحة التي شهدتها محاور العاصمة بلغت 9 اشخاص بينهم عقيد وملازم، فيما لم توضح عدد الجرحى.

وفيما يلي اسمائهم وفقاً للمصادر:
1ـ العقيد فتحي الشريف
2 ـ الملازم صالح فرحات الطبرقي
3•علي بوخشيم
4•بالقاسم بوخشيم
5•عبدالله الهمالي
6•فتح الله الناجاتي
7•محمد عطية الله العبيدي
8•ناصر احمد
9•عبدالله الخيري عبدالله.

وشهدت العاصمة طرابلس الجمعة اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وقوات الوفاق، وأعلنت شعبة الاعلام الحربي سيطرة القوات المسلحة على مواقع جديدة واحراز تقدمات ملحوظة.

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  • هؤلاء الابطال استشهدوا دفاعا عن الوطن وتحرير العاصمة من الخوان عملاء جيش الدعارة العثمانى فاين اسماء قتلى كلاب النار الاشرار ام انهم اشلاء على جانبى طرق المطار بالعشرات كالحشرات

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