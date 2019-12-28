المسماري: أمتار قليلة تفصلنا عن “قلب طرابلس”

كشف المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، عن الاستراتيجية التي يعتمدها الجيش بمعاركه الأخيرة في طرابلس، قائلاً إنها ترتكز على إنهاك التشكيلات المسلحة قدر الإمكان تمهيداً للمرحلة الأخيرة من “تحرير طرابلس”.

وأشار المسماري في تصريحات لـ”RT” إلى أن التقدّمات التي أحرزها الجيش خلال الساعات الأخيرة لم تعد تخفى على أحد وأن المسافة التي تفصله عن الأحياء السكنية وسط طرابلس لا تتجاوز الـ300 متر، وذلك ضمن رده على الجهات التي تنفي تقدّم قوات الجيش بمحاور القتال في طرابلس.

وأكد اللواء أحمد المسماري وجود انسحابات كبيرة بين مُسلحي الوفاق إلى الداخل، بعد فشلهم في صدّ تقدّمات قوات الجيش الوطني، لافتاً في ذات السياق إلى الدور الكبير الذي تلعبه قوات سلاح الجو على سير المعركة.

وحول تدخل تركيا في ليبيا عقب الاتفاقيات التي وقعتها مع حكومة الوفاق، شدد المسماري على أن “المعركة مع أنقرة تصب في خانة واحدة، إما النصر أو الشهادة”.

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