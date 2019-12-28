دولة رئيس الحكومة المؤقتة السيد عبدالله الثني: الحكومة متأهبة لتذليل الصعاب أمام القوات المسلحة وتأمين العاصمة فور دخولها

قرنادة 28 ديسمبر 2019 (وال) – أكد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله الثني، أن الحكومة المؤقتة في حال تأهب تام لتذليل كافة الصعاب أمام القوات المسلحة وتأمين العاصمة فور دخولها.

وبارك دولته تقدمات القوات المسلحة في العاصمة طرابلس، داعيًا سكان العاصمة إلى التحرك ومساندة القوات المسلحة في معركة الخلاص النهائي.

وأكد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة أن كافة الخدمات لن تنقطع عن سكان طرابلس فور تحريرها من قبل القوات المسلحة.

وأصدر دولته تعليماته لوزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية في طرابلس بتأمين الممتلكات العامة والخاصة لضمان عدم العبث بها والمحافظة على محتوياتها، مؤكدا أن كافة إمكانيات الحكومة المؤقتة مسخّرة لخدمة القوات المسلحة حتى انتهاء المعركة وتحرير كافة ربوع الوطن.

وقال دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة: “معركتنا على حق ولن نخشى في الحق لومة لائم وسنلقن تركيا وقطر دروسا في الجهاد والوطنية والإقدام”، مثمنا جهود القوات المسلحة التي يقدم الغالي والنفيس لتحرير الوطن من الميليشيات المسلحة والإرهابيين ومغتصبي السلطة.

وطالب دولته من جامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ للرد على التهديدات التركية الموجهة إلى ليبيا، وسحب الاعتراف من حكومة الوفاق الوطني المرفوضة التي تحاول رهن ليبيا للاستعمار.(وال – قرنادة) أد



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