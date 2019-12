أخبار ليبيا24 تمكنت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية من اختراق الطيف الترددي للموجة القصيرة (94.1 أف أم) في العاصمة طرابلس لبث أخبار صوت ليبيا. وأوضحت الشعبة أن الدعم الإلكتروني استطاع بث برامج وأخبار راديو صوت ليبيا التابع لمكتب إعلام القيادة العامة عبر الموجة المخترقة إلى أن يتم اختراق موجة أخرى. وأكدت […]

