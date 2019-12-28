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الجار الله: في هذا الموعد سيسيطر الجيش على طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 December, 2019

 قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكويتي أحمد الجار الله، إن ال‏جيش التركي، لو جاء إلى ليبيا، سيواجهه نفس ماواجهه جيش إيطاليا، مضيفا: “في ليبيا الآن عشرات عمر المختار”

وأضاف، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “قبل 8  يناير  يكون الجيش الليبي قد سيطر علي كامل طرابلس، ولن يكون لدي تركيا وقت لإرسال قواتها العسكرية إلي عميلها السراج في العاصمه الليبية”

وتابع الجار الله، في تغريدة ثانية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر”،: “الوضع لتركيا لن يكون مريح ليبيا حصلت علي السلاح وعلي التأييد الدولي”

واختتم قائلا: إن الجيش الليبي سيطر علي الأطراف، وإن قوات الوفاق بدأت بالهروب إلي الداخل حيث يواجهون المواطنيين”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • سقطت الاقنعة عن خوان ليبيا وعرف الجميع انهم خوان للاوطان كما باعوا شرفهم فى خيام النكاح وبيوت الدعارة فى اسطنبول التى يدافع عنها مشاخخهم والان بعد ان لفظهم الشعب الليبى يستعينوا بالدواعش لانقاذهم من مصيرهم المحتوم التهلكة كما حدث للخوان فى كل مكان فى مصر والسودان وادلب الان ولن يكون لهم مكان فى ليبيا الا القبور او السجون ولترحل نساوينهم لتعمل فى بيوت الدعارة التركية لا مكان لهم فى ارض ليبيا الطاهرة ارض احفاد عمر المختار

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