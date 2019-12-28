الجار الله: في هذا الموعد سيسيطر الجيش على طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 December, 2019

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكويتي أحمد الجار الله، إن ال‏جيش التركي، لو جاء إلى ليبيا، سيواجهه نفس ماواجهه جيش إيطاليا، مضيفا: “في ليبيا الآن عشرات عمر المختار”

وأضاف، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “قبل 8 يناير يكون الجيش الليبي قد سيطر علي كامل طرابلس، ولن يكون لدي تركيا وقت لإرسال قواتها العسكرية إلي عميلها السراج في العاصمه الليبية”

وتابع الجار الله، في تغريدة ثانية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر”،: “الوضع لتركيا لن يكون مريح ليبيا حصلت علي السلاح وعلي التأييد الدولي”

واختتم قائلا: إن الجيش الليبي سيطر علي الأطراف، وإن قوات الوفاق بدأت بالهروب إلي الداخل حيث يواجهون المواطنيين”