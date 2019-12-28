وزراء خارجية أوروبيون يزورون ليبيا في يناير

أعلن المسؤول السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي، جوزيب بوريل، استعداده لزيارة ليبيا رفقة وزراء خارجية كل من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، للقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

ونشرت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق بياناً أشارت فيه إلى أن الوزير المفوض محمد سيالة قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع بوريل لإطلاعه على مستجدات الأوضاع في طرابلس.

وأكد المسؤول الأوروبي وفق بيان خارجية الوفاق، أن الزيارة ستكون في الـ7 من يناير المُقبل، دون الإعلان عن فترة بقاء المسؤولين الأوروبيين في طرابلس.

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