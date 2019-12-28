مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يزور ليبيا في هذا الموعد

يستعدالمسؤول السامي للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لزيارة ليبيا في 7 يناير المقبل.

ومن المقرر أن يرافق بوريل في الزيارة وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

وبحث وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، خلال اتصال هاتفي أجراه مع بوريل، تطورات الأوضاع والمعارك في مدن الغرب الليبي والعاصمة طرابلس.

وبحسب إدارة الإعلام الخارجي، خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، لفت بوريل إلى عزمه زيارة ليبيا للالتقاء بالمسؤولين الليبيين في السابع من يناير المقبل، رفقة وزراء خارجية كل من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.