نائبة جزائرية: لن نتورّط بـ”التدخل في ليبيا”

استبعدت النائبة في البرلمان الجزائري، أميرة سليم، أي تحالف عسكري مستقبلي بين الجزائر وتركيا وتونس لدعم حكومة الوفاق الوطني، مُشيرة إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع الدستور وعقيدة الجيش الجزائري.

وأكدت النائبة الجزائرية في تصريحات أدلت بها لـ”عربي 21″ رفض التدخل عسكرياً في ليبيا لا يعني عدم التضامن مع البلاد التي تشهد حالة فوضى منذ أعوام، حيث ستعمل الجزائر على مُساندتها دبلوماسياً، حسب قولها.

وذكّرت أميرة سليم خلال حديثها، برفض بلادها لمقترح إرسال جنود عسكريين إلى الخارج فترة اشتعال أزمة الساحل، مؤكدة أنها ستتبع ذات النهج فيما يخص الأزمة في ليبيا، مُستبعدة تغيّر هذا “المبدأ الجزائري” بسبب الأزمة الليبية.

وأشارت النائبة إلى أن بلادها تُدرك تماماً تبعات التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، وتأثيره السلبي على الأزمات الإقليمية.

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