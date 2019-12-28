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نائبة جزائرية: لن نتورّط بـ”التدخل في ليبيا”

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استبعدت النائبة في البرلمان الجزائري، أميرة سليم، أي تحالف عسكري مستقبلي بين الجزائر وتركيا وتونس لدعم حكومة الوفاق الوطني، مُشيرة إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع الدستور وعقيدة الجيش الجزائري.

وأكدت النائبة الجزائرية في تصريحات أدلت بها لـ”عربي 21″ رفض التدخل عسكرياً في ليبيا لا يعني عدم التضامن مع البلاد التي تشهد حالة فوضى منذ أعوام، حيث ستعمل الجزائر على مُساندتها دبلوماسياً، حسب قولها.

وذكّرت أميرة سليم خلال حديثها، برفض بلادها لمقترح إرسال جنود عسكريين إلى الخارج فترة اشتعال أزمة الساحل، مؤكدة أنها ستتبع ذات النهج فيما يخص الأزمة في ليبيا، مُستبعدة تغيّر هذا “المبدأ الجزائري” بسبب الأزمة الليبية.

وأشارت النائبة إلى أن بلادها تُدرك تماماً تبعات التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، وتأثيره السلبي على الأزمات الإقليمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • ايتها النايبة هل تقبلين ان يغزوا الجزائر الاحتلال العثمانى شر خلق الله اين النخوة العربية واجب على كل العرب نصرة الجيش العربى الليبى ومعه الشعب الليبى فى تصديه للعدوان الخارجى وارسال الدواعش كما وقف معكم الشعب العربى كله اثناء كفاح الشعب الجزائرى ضد الاستعمار الفرنسى وقدمتم مليون شهيد الان تتخازلون لو سقطت ليبيا فى يد الاحتلال العثمانى والدواعش ستباعين فى سوق الجوارى والعبيد ماهذا الموقف السلبى

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  • الجزاءر موقفهم سلبي وغير عربي – اعتقد ان حكومتهم الجديدةغير منطقية والكثيرون الجزاءرين شككوا في مصداقية الرءيس الجديد – لانه في المناظرة كان هناك من هو اكفاء منه – لكن اعتقد ان الفرنسيون يريدون حكومة عميلة لهم وغير قادرة على تطوير وتوحيد الافكارً العربية – وتوحيد النهج الأسبامي الوسطي بين الشعوب العربية – اعتقد انه هناك تمهيد لدخول الاسراءليين لمنطقة الشمال الأفريقي ومحاولة التحكم في ثروات الشعوب عبر حكومات عميلة ومحاولة التقسيم الدوبلوماسي بين الدول العربية – وخاصة بعد وضع الخاءنين السيسي الذي يقتل المصريين كل يوم والخاين رءيس تونس قيس الذي استقبل الاسراءليين ب داخل المدن التونسية وسمح لهم بالاحتفال والهتاف للجيش الاسرائيلي – وهذا خطر يحب اتخاذ موقف رجولي وتاريخي وبطولة لتوحيد الصف العربي الاسلامي ضد الاطماع الصهيونية والغربية والا وجودكم لقمة سهلة الابتلاع .

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