إنذارات بالإغلاق إلى 3 مدارس في البيضاء

وجه مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، إنذارات بالإغلاق إلى ثلاث مدارس في البيضاء، لعدم التزامها بالمواصفات القياسية الليبية.

وقال المركز في بيان، إن مفتشيه شنوا رفقة رجال الحرس البلدي في البيضاء، الجمعة، حملة تفتيشية على المدارس والمقاصف التي بداخلها، تبين خلالها عدم التزام مدارس النهضة والوحدة وأمل الحياة الخاصة بالمعايير القياسية.

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وبحسب البيان تركزت مخالفات تلك المدارس في عدم وجود شهادات طبية لعمال المقاصف وعدم ارتدائهم الزي الخاص، ضعف الإضاءة في المقاصف، خزانات المياه لا يوجد عليها أغطية، حاجة دورات المياه إلى النظافة والصيانة الدورية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المركز لحملات تفتيشية دورية على المحال والأسواق في الداخل، وفحص الشحنات المستوردة من الخارج في الموانئ والمطارات، قبل السماح ببيعها للمستهلكين.

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