تصويت البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا سيتم في الثاني من يناير المقبل

عقد حزب العدالة والتنمية التركي جلسة طارئة في البرلمان لمناقشة التفويض، الذي سبق وطالب به أردوغان، بغية إرسال جنود إلى ليبيا. ومن المرجح أن يتم التصويت على هذا التفويض أو هذه المذكرة في اليوم الثاني من شهر يناير/ كانون الثاني للعام المقبل، وفق ما أفاد به مراسل فرانس24 في اسطنبول حسين أسد. ومن المتوقع أن يواجه هذا التفويض اعتراضا من قبل الأحزاب المعارضة التركية التي سبق وصرحت أنها لن تسمح بحدوث مواجهة بين الجيشي التركي والمصري في ليبيا. وعلى الصعيد السوري، نفت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة ما ورد من أنباء بشأن تجنيد الفصائل التركية الموجودة حاليا في إدلب لبعض “المتشددين” لكي يتم إرسالهم فيما بعد للحرب في ليبيا.

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