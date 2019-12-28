الثني يدعو سكان طرابلس إلى مساندة القوات المسلحة

بارك رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني تقدمات القوات المسلحة في طرابلس، داعيا سكانها إلى التحرك ومساندة الجيش في معركة الخلاص النهائي، مبديا استعداد حكومته لتذليل كافة الصعاب أمام القوات المسلحة وتأمين العاصمة فور دخولها.

وأكد الثني بحسب مكتب الإعلام والتواصل في الحكومة المؤقتة أن الخدمات لن تنقطع عن طرابلس فور تحريرها، مؤكدا إصدار تعليماته لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بتأمين الممتلكات العامة والخاصة .

وفي سياق متصل طالب رئيس الحكومة المؤقتة جامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ للرد على التهديدات التركية، وسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير الدستورية التي تحاول رهن ليبيا للاستعمار.

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