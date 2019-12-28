خارجية الوفاق تعلن عن زيارة مرتقبة لوزراء خارجية 4 دول أوروبية إلى طرابلس

ليبيا – أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة اتصالاً هاتفياً مع المسؤول السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل.

الإتصال تناول تطورات الأوضاع والمجازر التي يرتكبها حفتر ضد المدنيين في مدن الغرب الليبي وفي والعاصمة طرابلس بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة.

ومن جانبه أكد المسؤول الأوروبي عزمه القيام بزيارة ليبيا للالتقاء بالمسؤولين الليبيين يوم 7 من الشهر القادم صحبة وزراء خارجية كل من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا للتباحث مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج،

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