صيانة مدارس في سرت بقيمة 360 ألف دولار

أنهت شركة الاتفاق للمقاولات أعمال الصيانة الشاملة للمباني التابعة لمراقبة تعليم سرت، تنفيذاً لتكليفات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وذكر مدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سرت، محمد الأميل، أن حملة الصيانة شملت المقر الرئيسي المكون من طابقين وملاحق ومكاتب إدارية يزيد عددها عن الـ 60 مكتبا، إضافة إلى قاعات الاجتماعات.

وبلغت قيمة مشروع الصيانة 360 ألف دولار، أي ما يعادل مليونا و500 ألف دينار، وفقا لما أعلن عنه الأميل.

يُشار إلى أن صندوق دعم الاستقرار قد نسّق مع المجلس البلدي سرت لإتمام أعمال صيانة 12 مؤسسة تعليمية ضمن نطاق البلدية، إضافة إلى صيانة 3 مرافق صحية.

يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق دعم الاستقرار في ليبيا عملا خلال الأشهر الماضية على صيانة جملة من مدارس سرت عقب تعرضها للدمار إثر الحرب التي دارت ضد داعش في المدينة.

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