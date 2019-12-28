صالح يدعو نظيره القبرصي لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح نظيره القبرصي “ديمترس سيلوريس” وطالبه بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر البرلمان القبرصي بالعاصمة ”نيقوسيا” بحث آخر المستجدات والأوضاع في ليبيا والمنطقة، وأتفق الجانبان على تشكيل لجنة تواصل دائم بين البرلمانين .

وأطلع صالح نظيره القبرصي على حقيقة الأوضاع في ليبيا وخاصة في العاصمة طرابلس وما تقوم به القوات المسلحة في حربها على الإرهاب والتطرف المدعومة من دول خارجية وحكومة الوفاق المتحالفة معها مؤكدا عدم شرعية حكومة الوفاق وانتهاء ولايتها وفقاً للاتفاق السياسي وفشلها في أداء الدور المناط بها وتحالفها مع الإرهابيين والمتطرفين والأجنبي ضد أبناء الشعب الليبي مطالبا بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني.

من جانبه أكد رئيس البرلمان القبرصي على أهمية العلاقات بين البلدين ودعمهم للشعب الليبي وإرادته ورفضهم لوجود الإرهابيين والمتطرفين في ليبيا ورفضهم للدعم الخارجي لهذه المليشيات والتدخل الأجنبي في ليبيا مشددا على دعم مجلس النواب الليبي الجسم الشرعي والمنتخب في ليبيا، ودعم قبرص لتوجه مجلس النواب الليبي للاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني ودعم القوات المسلحة العربية الليبية في الحرب على الإرهاب والتطرف والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون.