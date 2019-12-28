استكمال مراجعة وتدقيق الملاك الوظيفي في مراقبات جنزور وبراك والغريفة

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، مواصلة مراجعة وتدقيق الملاك الوظيفي لكل مؤسسة تعليمية وتصنيف الاحتياط العام في المراقبات التعليمية في جنزور وبراك والغريفة.

وتبلغ عدد المدارس التابعة لمراقبة جنزور 59 مدرسة و6 رياض أطفال، في حين يتبع مراقبة براك 31 مدرسة و4 رياض أطفال، ومراقبة الغريفة 20 مدرسة و9 رياض أطفال، بحسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم على موقع «فيسبوك»، أمس الجمعة.

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وأشار البيان إلى أن اللجنة المكلفة بهذا الشأن في كل مراقبة تضم مدير مكتب التفتيش التربوي رئيسًا، وعضوية مكاتب التعليم الأساسي، والثانوي والتوثيق والمعلومات وقسم المتابعة وتقييم الاداء.

وقال مراقب تعليم جنزور عاشور عبدالجليل، إن ملاك المؤسسات التعليمية سيكون جاهزًا في الموعد المحدد من قبل الوزارة، مؤكدًا أن العملية التعليمية تسير بشكل جيد، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها مراقبو التعليم في براك والغريفة، حسب بيان الوزارة.

وكان وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، ناقش في 16 ديسمبر الجاري، مع مراقبي التعليم ببلديات زوارة وسرت والجميل والقلعة وسوق الجمعة والزاوية الغرب والرحيبات، سير العملية التعليمية بالمؤسسات التابعة لهم، والمشكلات والصعوبات التي تواجههم في أداء أعمالهم، وشدد على ضرورة «تنفيذ الملاك الوظيفي للعام الدراسي الحالي في الموعد المحدد».

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