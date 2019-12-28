هذا ما قالته تركيا بشأن التدخل في ليبيا

أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن الاتفاقية البحرية الموقعة مع حكومة الوفاق تضمن عدم تقويض حرية حركة الملاحة لـ تركيا في أعالي البحار.

وقال ألطون في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” إن تركيا لا نريد أن تتحول ليبيا إلى منطقة حرب مبينا أن هناك قوى إقليمية تعمل على إعادة إنشاء أنظمة قمعية.

وشدد ألطون علىدعم أنقرة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا في ليبيا مؤكدا أنه يتوجب على القوى الخارجية وقف دعم ما وصفها بـ”المليشيات”.

وبين ألطون أن حكومة الوفاق طلبت الدعم العسكري التركي مشددا على أن أنقرة ستحترم اتفاقاتها.