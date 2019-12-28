انخفاض التبادل التجاري بين ليبيا ومصر

كشف عماد ناصر نائب رئيس الغرفة التجارية المصرية في تصريحات لـ218 اليوم السبت عن حجم التبادل التجاري بين ليبيا ومصر.

وأوضح ناصر أن أحدث البيانات تشير إلى تراجع قيمة التجارة بين البلدين في عام 2019 إلى 455 مليون دولار بينما كان الإجمالي التجاري بين البلدين عام 2013 يبلغ مليارا و377 مليون دولار.

وأضاف ناصر في حديثه لـ218 أن الاستثمارات الليبية في مصر انخفضت بنسبة تقارب 25% ليبلغ عدد الشركات النشطة في السوق المصرية 511 مؤسسة برأس مال قدره 4 مليارات دولار كما أوضح نائب رئيس الغرف التجارية المصرية أن الاستثمارات المصرية في ليبيا تبلغ قيمتها نحو نصف مليار دولار.

وتشير بيانات رسمية صدرت عام 2018 إلى أن 42% من حجم التبادل التجاري بين ليبيا ومصر يخص فقط مبيعات مواد البناء بقيمة 360 مليون دولار، موضحا أن الغرفة التجارية المصرية تسعى لتحسين مستويات التجارة مع ليبيا خلال العام المقبل.

وكانت مصر قد دشنت الأشهر الماضية 10 مناطق لوجستية في منطقة السلوم لتعزيز الصادرات المصرية إلى ليبيا استعدادا لمرحلة الإعمار المنتظرة والتي قدرها البنك الدولي بقيمة 200 مليار دولار.

من جهته كشف المجلس التصديري لمواد البناء المصري في بيانات حديثة له أن ليبيا استحوذت على أكبر نسبة من صادرات الإسمنت المصري بنسبة 52% في الفترة بين يناير وأغسطس من هذا العام

وشملت البيانات عائدات الصادرات عن الفترة ذاتها والتي بلغت 54 مليون دولار أي ما يعادل 931 مليونا و700 ألف جنيه.

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