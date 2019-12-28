بعد توقف لـ 3 أشهر.. موقع وكالة الأنباء الليبية التابع للمؤقتة يعود للبث

بنغازي-العنوان

أعلنت وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة، اليوم السبت، عودة البث العام لموقعها الإلكتروني بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر متواصلة.

وأرجعت وكالة الأنباء الليبية (وال) أسباب التوقف إلى مشاكل فنية وتقنية ومالية حالت دون تمكنها من الاستمرار في بث نشراتها اليومية فيما عدا ما ينشر على منصته على موقع التواصل الاجتماعي بـ فيس بوك.

وأوضحت (وال) أن فريق الهندسة الالكترونية المشرف على الموقع تمكن من معالجة الخلل الفني والتقني، ليعود موقع الوكالة إلى قرائه مجددا لتقديم خدماته الإخبارية المتنوعة.