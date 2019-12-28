المؤقتة تعلن استعدادها لتأمين العاصمة فور تحريرها

بنغازي-العنوان

أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، أن الحكومة المؤقتة في حال تأهب تام لتذليل كافة الصعاب أمام القوات المسلحة وتأمين العاصمة فور دخولها.

وفي بيان له ليل الجمعة، بارك الثني تقدمات القوات المسلحة في العاصمة طرابلس، داعيًا سكان العاصمة إلى التحرك ومساندة القوات المسلحة في معركة الخلاص النهائي.

وأكد رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة أن كافة الخدمات لن تنقطع عن سكان طرابلس فور تحريرها من قبل القوات المسلحة.

وأصدر رئيس الحكومة تعليماته لوزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية في طرابلس بتأمين الممتلكات العامة والخاصة لضمان عدم العبث بها والمحافظة على محتوياتها، مؤكدا أن كافة إمكانيات الحكومة المؤقتة مسخّرة لخدمة القوات المسلحة حتى انتهاء المعركة وتحرير كافة ربوع الوطن.

وقال رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة: “معركتنا على حق ولن نخشى في الحق لومة لائم وسنلقن تركيا وقطر دروسا في الجهاد والوطنية والإقدام”، مثمنا جهود القوات المسلحة التي يقدم الغالي والنفيس لتحرير الوطن من الميليشيات المسلحة والإرهابيين ومغتصبي السلطة.

وطالب الثني من جامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ للرد على التهديدات التركية الموجهة إلى ليبيا، وسحب الاعتراف من حكومة الوفاق الوطني المرفوضة التي تحاول رهن ليبيا للاستعمار.

وكان قد أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، الجمعة أن وحدات الجيش تفصلها عن الأحياء الرئيسية للعاصمة طرابلس مسافة لا تتجاوز 300 متر.