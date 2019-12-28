الجيش يبسط سيطرته على معسكر النقلية في طرابلس

العنوان_طرابلس

بسطت القوات المسلحة العربية الليبية، أمس الجمعة، سيطرتها على معسكر النقلية ومواقع ونقاط جديدة كانت تحت سيطرة مجموعات الوفاق المسلحة في طرابلس.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة سيطرة الجيش وتأمينه لكامل منطقة صلاح الدين، صحبة مواقع أخرى تم إحكام السيطرة عليها.

ومن جانبه قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، أمس الجمعة بأن وحدات الجيش تفصلها عن الأحياء الرئيسية للعاصمة طرابلس مسافة لا تتجاوز 300 متر.

وأضاف المسماري بأن الجيش سيطر على معسكرات رئاسة الأركان والنقلية، وكذلك معسكر حمزة وهو يعد من أكبر المعسكرات في طرابلس.

وأشار المسماري بأن الوحدات العسكرية أمنت المعسكرات الواقعة في منطقة صلاح الدين كمعسكر المدرعات ومعسكر كلية الشرطة.

وأكد المسماري بأن الساعات المقبلة ستثبت قدرة القوات المسلحة على إنجاز المهام العسكرية بحرفية.