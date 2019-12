أخبار ليبيا24 أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة اليوم السبت مداهمة مصنع للخمور وضبط (3) أشخاص في منطقة الفعكات غرب مدينة بنغازي. وأوضح مكتب الإعلام في الجهاز أنه بعد التحري ودقة المعلومات قام عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بمداهمة مزرعة بمنطقة الفعكات غرب مدينة بنغازي. وأشار المكتب إلى أن المزرعة كانت وكرًًا لتصنيع الخمور […]

