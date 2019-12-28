عرس جماعي لـ260 شابا وفتاة في الرجبان

نظم صندوق دعم الزواج في بلدية الرجبان على مدار يومي 25 و26 ديسمبر الجاري، عرسًا جماعيًا، لـ260 شابا وفتاة من البلدية، وذلك بحضور كل من وكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الموقتة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وشهد اليوم الأول التوثيق والإعلان عن عقد القران للشباب والفتيات، إلى جانب استعراض بساحة الملهاد للفرسان الشعبيين، ومساءً أقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشعراء الشعبيون، ووزعت دروع تكريمية وتقديرية تهنئة بالمناسبة في اليوم الثاني، حسب بيان منشور على صفحة صندوق دعم الزواج على موقع «فيسبوك» الجمعة.

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وتخلل برنامج العرس الجماعي دورة تريبية حول «تكوين أسرة اجتماعية متماسكة»، استهدفت العرسان المشاركين في العرس، كما وُزعت منح الزواج المتمثلة في صكوك مالية، و هدايا عينية تمثلث في غرف نوم زوجية.

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