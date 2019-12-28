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كونتي: ندعو الجميع لدعم الحل السياسي في ليبيا

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي: نتواصل مع تركيا وروسيا حول تطورات الأزمة في ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • لم يعد هناك مطانا للحلول السياسيه بعد تهديد اللقيط اردوخان و بعد. ما اكتشفنا ان اعداء ليبيا الحقيقيين هم من عاشوا معنا. علي خيرات هذا الوطن و غي النهاية يريدون جاب بقايا الانكشاريين المثليين لمحاربة الحيش الوطني. الحل الان هو دخول الحيش العربي الليبي و طرد بقايا الخونه و العملاء المهجنين زي الذيوث السراج و شيبة النحس سياله و التيس الشاطر و الكاب باش اغا. ليبيا هي وطن الليبيين فقط اما عداهم الي جهنم

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