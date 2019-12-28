كونتي: ندعو الجميع لدعم الحل السياسي في ليبيا

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي: نتواصل مع تركيا وروسيا حول تطورات الأزمة في ليبيا
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لم يعد هناك مطانا للحلول السياسيه بعد تهديد اللقيط اردوخان و بعد. ما اكتشفنا ان اعداء ليبيا الحقيقيين هم من عاشوا معنا. علي خيرات هذا الوطن و غي النهاية يريدون جاب بقايا الانكشاريين المثليين لمحاربة الحيش الوطني. الحل الان هو دخول الحيش العربي الليبي و طرد بقايا الخونه و العملاء المهجنين زي الذيوث السراج و شيبة النحس سياله و التيس الشاطر و الكاب باش اغا. ليبيا هي وطن الليبيين فقط اما عداهم الي جهنم
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