نائبة جزائرية : لن ندخل في أي تحالف عسكري مستقبلي لدعم الوفاق

قالت عضو مجلس النواب الجزائري أميرة سليم إن هناك استبعادا لأي تحالف عسكري مستقبلي بين الجزائر وتركيا لدعم حكومة الوفاق، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع الدستور وعقيدة الجيش الجزائري.

وأكدت النائبة الجزائرية في تصريحات صحفية أن رفض التدخل عسكريا في ليبيا لا يعني أن الجزائر ليست متضامنة مع ليبيا، بل هي تسعى على العكس من ذلك إلى تفعيل جهودها الدبلوماسية لإجلاس الجميع على طاولة الحوار من خلال التزامها بتنفيذ ورقة طريق دول الجوار المشتركة فيها مع تونس ومصر .

ونبهت البرلمانية إلى أن الجزائر سبق لها أن رفضت إرسال جنودها إلى الخارج عندما طلب منها ذلك في أزمة الساحل؛ لأنها تدرك أن تدخلها العسكري سيفاقم الوضع ولن يحل الأزمة، وهي اليوم ستمضي في نفس الطريق لعلمها أن التدخل لصالح طرف ليبي مهما كان لن يصب في جهود إحلال السلام بها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا