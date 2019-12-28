الفلاح يروي لـ بوابة إفريقيا الماضي الاستعماري لتركيا في ليبيا

أثار توقيع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مذكرة تفاهم مع تركيا والتطورات المتلاحقة التي أعقبت ذلك مخاوفا من عودة الاستعمار التركي لليبيا، خاصة وأن الاحتلال العثماني لليبيا يعد حقبة مظلمة في تاريخ البلاد.. للحديث أكثر حول الاحتلال العثماني لليبيا التقينا رئيس قسم التاريخ بجامعة بنغازي علام الفلاح.

حدثنا عن التاريخ الاستعماري لتركيا في ليبيا؟

عندما جاء فرسان القديس يوحنا إلى طرابلس في القرن السادس عشر استنجد الليبيون بالعثمانيين بحكم أن الدولة العثمانية آن ذاك كانت تتحدث عن الخلافة الإسلامية فوجدوا في العثمانيين سدا منيعا أمام التهديدات الخارجية ما أدى لانصهار الليبيين في سلطة الدولة العثمانية خاصة وأن الليبيين مهددين من الإسبان والمالطيين والأوروبيين لكن عندما نصبوا والي عثماني في البلاد تأزم الوضع ودخل الليبيين في ثورات ضد الأتراك منها ثورة الجوازي في بنغازي وكذلك قبائل العواقير برئاسة علي باشا ديهوم في بنغازي وغومه المحمودي وسيف النصر في فزان وثورات أهل الجبل في غريان ويفرن بالإضافة للمعارضة والحراك السياسي للسويدي في طرابلس ثم دخلت مرحلة الانقلابات على الحكم العثماني من خلال الأسرة القرمنلية وتزامن ذلك مع ضعف الدولة العثمانية بسبب حروبها في أوروبا كما تمكن القرملي من توطيد علاقاته مع دول أوروبا وكانت النتيجة أن حصلت البلاد على استقلال ذاتي تحت السيادة الإسمية للدولة العثمانية.

كيف كان موقف الدولة العثمانية من حرب السنوات الأربع التي دخلتها ليبيا مع الولايات المتحدة؟

لم تدعم طرابلس ولم تتدخل في الحرب آن ذاك.

خلال الفترة من 1835 إلى 1911 عادت تركيا إلى ليبيا.. حدثنا عن هذه الحقبة؟

عندما عادت تركيا لليبيا في هذه الفترة عادت في صيغة احتلال فسياسة تركيا في الحكم الثاني قامت على فرض الجباية وأخذ مدخرات الدولة والتنكيل بالليبيين كما جرى نفي بعض السياسيين وبناء السجون التي أودع فيها الرافضين للحكم العثماني ولم تشهد البلاد أي تنمية أو إعمار وكان هناك انتفاضات شعبية على الاحتلال التركي.

أعطنا أمثلة عن الجرائم التركية في ليبيا خلال فترة الاحتلال؟

أكبر قضية كانت خداعهم لقبيلة الجوازي حيث تم دعوة 40 شيخ من القبيلة للقاء الوالي العثماني في برقة وعندما ذهبوا تم ذبحهم جميعا وذلك لأن قبيلة الجوازي كانت مصدر قلق للنفوذ العثماني فتم تهجير أبنائها وتشريدها كما تم تهجير قبيلة أولاد سليمان إلى جانب حرق غومة المحمودي واغتيال عدد من الزعماء داخل طرابلس بالإضافة إلى انتهاج سياسات الجلد.

كيف سلم العثمانيين ليبيا لإيطاليا؟

قام خيرت باشا سفير الدولة العثمانية في روما آن ذاك بالتمهيد لتسليم ليبيا للإيطاليين وبالفعل جرى ذلك بموجب معاهدة لوزان التي تقضي بتسليم ليبيا للإيطاليين مقابل حصول تركيا على جزيرة رودس.

حدثنا عن تفاصيل خروج العثمانيين من ليبيا؟

السياسيون العثمانيون أعطوا الأوامر بالانسحاب من ليبيا وبالفعل جرى سحب الأسلحة والجنود وانسحبت تركيا بشكل رسمي إلا أن بعض الجنود الأتراك ظل يحارب إلى جانب المجاهدين الليبيين.

إلى أي مدى تخشى من عودة الاستعمار التركي إلى ليبيا؟

هذه الفكرة مستحيلة ففكرة الاستعمار بهذه الطريقة انتهت فالاستعمار الآن اقتصادي وإعلامي كما أن تركيا ليست من الدول العظمى لكي تتمكن من تشكيل هذا التهديد؟

كيف تابعت تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوجود مليون ليبي من أصول تركية في ليبيا؟

شعوب العالم تتشكل بالتفاعل فنحن كمجتمع تشكلنا من قبائل جاءت من مختلف الدول لكنها انصهرت في البلاد وأصبحت ليبية كما أن تركيا نفسها ولدت من عباءة الدولة السلوجية عندما اندثرت.

برأيك ما الهدف من تصريحات أردوغان في هذا الشأن؟

تركيا تسعى لإيجاد موطئ قدم لها في ليبيا خاصة وأنها خسرت استثمارات تقدر بالمليارات عام 2011 فتسعى لأن يكون لها مكان في ليبيا لخدمة مشروع الإخوان لتكون تركيا بيت مال المسلمين وهذه لا تعدو أن تكون شطحات سياسية وفكرية فأردوغان وحزب العدالة والتنمية لن يستمر في الحكم طويلا وستعود العلاقة بين ليبيا وتركيا جيدة بعيدا عن طموح أردوغان الإخواني خاصة وأن هناك توتر في العلاقة بين أردوغان والمؤسسة العسكرية على خلفية محاولة الانقلاب عليه