عقيلة لنظيره القبرصي: الوفاق فقدت الشرعية

اتفق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع نظيره القبرصي ديمترس سيلورس، على تشكيل لجنة تواصل مباشر ودائم بين الطرفين في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

وجاء الاتفاق عقب اجتماع عقده رئيسي البرلمانين بمقر البرلمان القبرصي اليوم السبت، بحسب ما ذكره المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

وطالب عقيلة صالح البرلمان القبرصي سحب الاعتراف بحكومة الوفاق لفقدانها الشرعية وعدم نيلها ثقة مجلس النواب، وخرقها للاتفاق السياسي بتوقيع اتفاقية الدعم العسكري وإعادة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا.

يُشار إلى رئيس مجلس النواب وصل، أمس، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، تلبية لدعوة رسمية تلقاها من نظيره، ديمترس سيلورس، لبحث سبل إبطال مذكرتي التفاهم المثيرتين للجدل الموقعتين بين تركيا وحكومة الوفاق.

وقال المستشار الإعلامي لمجلس النواب، إن زيارة عقيلة ستستمر ليومين، سيُناقش خلالهما قضايا معنية بـ”إرساء دعائم الأمن والاستقرار في حوض البحر الأبيض المتوسط، وباقي دول حوض المتوسط”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية