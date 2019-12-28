لجنة مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بمديرية أمن شحات تنذر وتخالف المخالفين بالمدينة

شحات 28 ديسمبر 2019 (وال) _ إستمرت لجنة مكافحة الظواهر السلبية والهدامة التابعة لمديرية أمن شحات، رفقة جهاز الحرس البلدي والتفتيش الصحي شحات، بحملة تفتيشية على الأنشطة التجارية بالمدينة، حيث تم أثناء هذه الحملة توثيق العديد من المخالفات إلى أصحاب هذه الأنشطة.

هذا وتم ضبط كمية كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية، وضبط كمية أخرى من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومواد أخرى لا يوجد عليها تاريخ صلاحية، كما تم أيضا مخالفة عدد من القصابين والمطاعم بالمدينة، لعدم إستيفاء الإجراءات القانونية و مخالفة الشروط الصحية.

وقامت اللجنة بضبط كميات كبيرة من الأسماك غير قابلة للإستهلاك البشري، حيث تم إنذار أصحاب بيع سيارات الخردة و،توقيعهم على تعهدات بإزالة جميع سيارات الخردة بجانب الطريق العام، وضعها داخل السور المتفق عليه خلال 24 ساعة.

وأنذرت اللجنة أيضا أصحاب بيع الخضروات بجانب الطرقات العامة، بإزالة جميع الخيام خلال مدة 15 يوم من تاريخ إستلام الإنذار، بالإضافةإلى إنذار أصحاب بيع الرخام، بإزالة جميع الرخام بجانب الطريق العام خلال مدة 10 أيام.

ومن جانبه، أكد الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بوإكريم إن هذه الحملة مستمرة إلى حين القضاء على جميع الظواهر السلبية والهدامة بالمدينة، مطالبا من المواطنين التعاون مع رجال الأمن.

الجدير بالذكر إن مدير مديرية أمن شحات العميد محمد فرج، قد أصدر تعليماته بتشكيل لجنة لمكافحة الظواهر السلبية والهدامة في شحات. (وال _ شحات) ع ع / ه ع

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