المسماري أشار في تصريح لقناة RT الروسية إلى أن القوات الجوية تشارك في العمليات العسكرية في طرابلس وحققت نجاح كبير، معلناً أن العمليات العسكرية تحتاج إلى المزيد من الوقت لإحكام السيطرة على العاصمة.

أما بخصوص التدخل التركي في ليبيا أكد على أن المعركة مع أنقرة تصب في خانة واحدة إما النصر أو الشهادة.