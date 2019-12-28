المفوضية الأوروبية تكشف وجود جهات تسعى لتقسيم ليبيا

أكدت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين وجود العديد من الجهات الفاعلة التي تحاول تقسيم ليبيا عبر السلاح

وبحسب وكالة “آكي” شددت المسؤولة الأوروبي لصحيفة (لاريبوبليكا) الإيطالية على “وجود أطراف خارجية تحاول التأثير على مستقبل ليبيا” مضيفة “يتعين أن يكون واضحا بأن لا حلا عسكريا” للأزمة الليبية موضحة أن الاتحاد الأوروبي يتبنى “موقفاً موحداً في دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة وفي القول إن الحل الوحيد الممكن هو من خلال اتفاق دبلوماسي وسياسي بين جميع الأطراف الليبية”.

وأضافت المسؤولة الأوروبية “في الوقت الراهن، هناك العديد من الجهات الفاعلة التي تحاول تقسيم البلاد عبر السلاح” وتابعت “نرى أنه يمكن تحقيق حل لمستقبل دائم للسلام في ليبيا بشكل أفضل في إطار عملية برلين للأمم المتحدة، التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي أيضًا”.