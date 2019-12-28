مراقبة تعليم الغريفة بأوباري تواصل تدقيق الملاك الوظيفي

تواصل اللجنة المكلفة بمراقبة تعليم الغريفة بمنطقة أوباري أعمالها مراجعة وتدقيق الملاك الوظيفي لكل مؤسسة تعليمية وتصنيف الاحتياط العام.

ونقل المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق عن مراقب تعليم الغريفة مسعود محمد قوله إن ملاك المؤسسات التعليمية سيكون جاهز في الموعد المحدد من قبل الوزارة مؤكداً بأن العملية التعليمية تسير بشكل جيد مؤكدا أنه جرى توفير كل مستلزماتها من قبل مصلحة المرافق التعليمية ومركز المناهج التعليمية مشددا على وجود تواصل إدارات الوزارة في إنجاز كل برامجها ومشاريعها.

وتضم اللجنة في كل مراقبة مدير مكتب التفتيش التربوي رئيساً وعضوية مكاتب التعليم الأساسي والثانوي والتوثيق والمعلومات وقسم المتابعة وتقييم الأداء وتبلغ عدد المدارس لمراقبة الغريفة 20 مدرسة وعدد 9 رياض أطفال.