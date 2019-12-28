العثور على جثتين مجهولتي الهوية غرب مدينة بنغازي

افاد الرائد عبدالله الصبيحي، التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية، العثور امس الجمعة على جثة مجهولة الهوية على شاطىء بحر المرة بمنطقة المقرون غرب بنغازي .

وقال ان هذه الجثة هي الثانية، حيث عثر فى الايام القليلة الماضية، على جثة مجهولة الهوية متحللة وبدون راس على شاطئ منطقة سيدي حبيب ببلدية قمينس، مرجحا أنها تعود لمهاجر غير شرعي .

واشار الى انه عثر أيضا وعلى مسافة كيلو متر على بقايا مركب صيد محطم، لافتا الى انه لم تتحدد بعد جنسية الجثتين.