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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

28 December, 2019

أعلنت الشركة العامة للكهرباء فقد التغذية عن محول 200 الذي يغذي في مزرعة الدويبي.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن الاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية زاد خلال هذه الفترة الماضية في عدد من المناطق حيث تعرض خط ماجر رقم”1″ الفرعية اليوم السبت بجانب محطة 220 زليتن بدائرة توزيع وسط زليتن للسرقة تقدر بمسافة 1500 متر سلك ضغط عالي مما تسبب في فقد التغذية عن محول 200 الذي يغذي مزرعة الدويبي.