مستشار أردوغان: تركيا ستساعد حكومة الوفاق للتخلص من الانقلاب الذي لا يملك شرعية

ليبيا – قال مستشار الرئيس التركي ياسين اقطاي إن القوات التركية لن تتواجد في أي مكان دون توجيه الدعوة لها، مشيراً إلى أنها لن تتواجد كالقوات الأخرى المتواجدة في الاراضي الليبية كمحتلين على حد زعمه.

مستشار الرئيس التركي أشار في مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن تركيا ستتواجد تلبية منها لدعوة من وصفهم بـ”الليبيين” (حكومة الوفاق) الذين قال بأنهم “يعانون من الإحتلال والإنقلاب الذي ليس له أي شرعية” حسب تعبيره.

ولفت إلى أن ما وصفها بـ”الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل تركيا والامم المتحدة ” (حكومة الوفاق) طلبت مساعدتهم وتلبية لهذه الدعوة ستبذل تركيا كل ما تستطيع من دعم القوة البرية والبحرية والجوية، منوهاً إلى أن التفاصيل للآن غير معروفة مع العلم أن هناك مذكرة لمجلس الأمة التركي للسماح بإرسال قوات تركية للخارج أي الاراضي الليبية.

وأوضح أن هذا الطلب بحاجة إلى إذن من مجلس الأمة والذي من المتوقع صدوره الأسبوع القادم، مبيناً أن إرسال قوات عسكرية يحتاج لمصادقة لكن بعض الأجهزة والأسلحة لا يحتاج موافقة من مجلس الأمة.

أما عن اللقاء الذي سيجمع اردوغان مع نظيره الروسي في الثامن من يناير نوّه إلى أن تركيا وروسيا تختلفان بالمواقف لذلك يتم عقد حوارات ولقاءات لإرضاء بعض المواقف، معتبراً أن الحكومة الروسية تدعم المرتزقة وتأتي بهم للأراضي الليبية لكن هذه العلاقة الجيدة بين البلدين فرصة ستتخذها تركيا لمصلحة الشعب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية