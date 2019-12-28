غضب تونسي من التدخل التركي في ليبيا

نظمت مكونات المجتمع المدني والسياسي الوطني التونسي وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة التركية في تونس، رفضاً للتدخل التركي في ليبيا.

وأصدر المحتجون بياناً أكدوا فيه رفضهم القاطع لتدخل أنقرة عسكرياً في ليبيا، ورفضهم استغلال تونس كمنصة لتصدير قوافل الإرهاب.

وشدد البيان على رفض المحاولات التركية لتحويل ليبيا إلى بؤرة حرب دولية، وأحقيّة الشعب الليبي الشقيق في تحديد مصيره وقول كلمته دون أي تدخلات أجنبية.

ووصف البيان زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفاجئة إلى تونس، بـ”الانتهاك الفظيع للسيادة الوطنية” غذّته التصريحات التي أدلى بها الرئيس حينها.

وأدان المحتجون ما وصفوه بـ”التواطؤ الإجرامي بين حركة النهضة في تونس والنظام التركي لاستهداف ليبيا وشعبها وزعزعة أمن المنطقة”.

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