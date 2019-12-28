بركان الغضب: قواتنا شنت هجوماً كاسحاً في محور الرملة

أعلن المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب شن قوات الوفاق هجوما كاسحاً في محور الرملة بمحيط مطار طرابلس الدولي.

وقال المركز الاعلامي في بيان مقتضب، أن قوات بركان الغضب شنت هجوماً كاسحاً على قوات حفتر (الجيش الوطني) في محور الرملة بمحيط المطار، مشيرةً إلى أنها تمكنت من السيطرة علي عدة مباني كانت يتحصن بها قوات (الجيش الوطني) بعد ان قامت بتدمير دبابتين وآلية مسلحة.

يشار إلى أن مصادر محلية اكدت اندلاع اشتباكات عنيفة في محور الرملة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق.

وكان مصدر عسكري قد أكد تقدم واسع للقوات المسلحة العربية الليبية في طريق المطار العالمي وخلة الفرجان وصولاً إلى الطريق الرئيسي، فيما أكدت شعبة الاعلام الحربي استمرار سيطرة قوات الجيش على تمركزاتها في طريق المطار.

وكانت شعبة الاعلام الحربي قد أعلنت مساء امس سيطرة القوات المسلحة على كل من منطقة مطار طرابلس العالمي إلى خزانات النفط، مروراً بكوبري الفروسية ومعسكر النقلية.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي